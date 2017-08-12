 القيادة تعزي الرئيس المصري بضحايا تصادم قطارين بالإسكندرية | صحيفة تواصل الالكترونية

القيادة تعزي الرئيس المصري بضحايا تصادم قطارين بالإسكندرية

0
القيادة تعزي الرئيس المصري بضحايا تصادم قطارين بالإسكندرية

تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية.

وقال الملك المفدى :”علمنا بألم شديد بنبأ حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب”.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين :” تلقيت بحزن وأسى نبأ حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، إنه سميع مجيب “.

شاهد ايضا

اليمن.. الجيش الوطني يحرر أجزاء واسعة غربي تعز

اليمن.. الجيش الوطني يحرر أجزاء واسعة غربي تعز

انفوجراف.. لتجنب الشعور بـ«حرقة المعدة» ابتعد عن تناول هذه الأطعمة والمشروبات

انفوجراف.. لتجنب الشعور بـ«حرقة المعدة» ابتعد عن تناول هذه الأطعمة والمشروبات

شبان يمارسون التفحيط بالقرب من منتزه عام بعسير (فيديو)

شبان يمارسون التفحيط بالقرب من منتزه عام بعسير (فيديو)

القوات المسلحة الإماراتية: استشهاد 4 جنود بعد ارتطام طائرتهم بالأرض أثناء هبوطها اضطرارياً في اليمن

القوات المسلحة الإماراتية: استشهاد 4 جنود بعد ارتطام طائرتهم بالأرض أثناء هبوطها اضطرارياً في اليمن

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>