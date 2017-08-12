اليمن.. الجيش الوطني يحرر أجزاء واسعة غربي تعز

تواصل – واس:

حقق الجيش اليمني أمس الجمعة تقدمًا كبيرًا في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية أن الجيش سيطر على أجزاء واسعة في محيط منطقة مدرات قرب مصنع السمن والصابون وحرر قريتي الصرة والذرة بالقرب من نقطة الهنجر باتجاه مفرق شرعب.

ونسبت الوكالة إلى مصدر عسكري قوله إن خمسة من عناصر المليشيات الانقلابية قتلوا وأصيب آخرون وتم أسر ثمانية منهم.

وأضاف ان المعركة تسير وفق خطط عسكرية مرسوم لها من قبل قيادة محور تعز وتشارك فيها عدد من الألوية العسكرية وستستمر حتى تحرير مناطق الجبهة الغربية للمدينة .