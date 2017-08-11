٣ آلاف مستفيدة في ختام ملتقى صيف الجمانة بخميس مشيط (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

اختتم نادي الجمانة للفتيات فعاليات ملتقى صيف الجمانة في نسخته الثالثة، والذي يعد أحد برامج جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط.

تضمن الملتقى باقة من البرامج النوعية والمتنوعة تجاوزت خمسين فعالية ومنشطاً ما بين فعاليات ثقافية، ومسرحية، ودورات تدريبية، وتقنية، وحرف يدوية، وبرامج الطبخ والتجميل، استفاد منها 3037 مستفيدة خلال عشرة أيام.

واختتمت الفعاليات بحفل ختامي تخلله عدد من الفقرات المسرحية والسحوبات على الجوائز الكبرى، والتكريم للعاملات والمتعاونات طيلة فترة الملتقى.

وقد تخلل فقرات الحفل عرض لخطة برامج النادي للعام الدراسي القادم، والتي ستنطلق بداية الفصل الدراسي الأول من عام 1439.

بِدَوْرِهِ، شكر المدير التنفيذي للنادي جميع العاملين، والمتعاونين، والرعاة والداعمين، وكل من ساهم في إنجاح فعاليات الملتقى الذي يعتبر خدمة مجتمعية لشريحة الفتيات التي تمثل جُزْءَاً هَامّاً من وطننا الغالي.