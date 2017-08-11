«الطيران المدني»: وصول 136 ألف حاج إلى المملكة عبر مطاري جدة والمدينة

تواصل – واس:

اسْتَقْبَلَ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 136.485 حاجّاً، قدموا على متن 813 رحلة، بينما اسْتَقْبَلَ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة الْمُنَوَّرَة 337.441 حاجّاً قدموا على متن 1.550 رحلة حتى الخميس.

وأَفَادَت إحصائية الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ أنه بمقارنة عدد الحجاج لنفس الفترة من العام الماضي، بلغت الزيادة في عدد الحجاج القادمين إلى جدة 20%، في مقابل 13% للمدينة الْمُنَوَّرَة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ قد أعلنت في السابق عن بدء استقبال مطاراتها رحلات الحج القادمين عن طريق الجو لعام 1438هـ – 2017م، ابتداءً من الأول من ذي القعدة الْمُوَافِق 24 يوليو 2017م، على أن تستمر الرحلات الجوية لقدوم حجاج بيت الله الحرام حتى الرابع من ذي الحجة القادم الْمُوَافِق 26 أغسطس 2017م.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ تسعى للمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، من خلال زيادة عدد الحجاج بالتنسيق مع الجهات الحُكُومِيّة الأخرى؛ لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات.