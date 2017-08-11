انتشال «مسامير صدئة» من معدة مريض في جدة

تواصل – جدة:

نجح أطباء جراحون بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة في انتشال كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض، قدم إلى الطوارئ يعاني من آلام مبرحة في منطقة البطن.

وبعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والأشعة على منطقة البطن، تبين وجود جسم غريب في المعدة، اتضح خلال العملية بأنه كمية من المسامير الصدئة كادت تودي بحياته، وبعد استخراجها من معدة المريض، اختفت شكواه من الآلام، فيما يتمتع حاليا بصحة جيدة بعد استقرار حالته وتماثله للشفاء.

وقد ثمن المشرف العام على برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أحمد بن مسعود الفيفي هذا الإنجاز الطبي للفريق الجراحي الذي بذل جهدا كبيرا في إنقاذ المريض. حسب “عكاظ”