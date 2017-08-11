احترس.. «السنط» أبرز الفيروسات انتشاراً على الجلد خلال الصيف

تواصل – وكالات:

قال الدكتور هاني الناظر، اسْتشَاري الأمْراض الجلدية رئيس المركز القومي المصري للبحوث سابقاً، إن أشهر أنواع الفيروسات التي تصيب جسم الإِنْسَان في فصل الصيف بسبب حرارة الجو الشديدة هو “السنط”.

وَأَشَارَ إلى أنه مرض “معدٍ للغاية” وأَحْيَانَاً يصيب الأعضاء التناسلية وهي من أكثرها صعوبة وألم وينتقل بالتلامس من شخص لآخر وعلاجه بالليزر.

وأَوْضَحَ الدكتور “هاني الناظر”، أن هناك أَيْضَاً فيروس الهيربس البسيط ويظهر على مناطق مختلفة في الجسم مثل المخاط على حرف الشفاه، أو الأنف أو العين، وأَحْيَانَاً يصيب الأعضاء التناسلية ويُسَمَّى الهيربس التناسلي ويعتبر من أصعب أنواع الفيروسات التي تصيب الجسم، وعلاجه بمضادات الفيروسات.

وأَضَافَ اسْتشَاري الأمْراض الجلدية، أن أبرز الإصابات الفيروسية أَيْضَاً هو الحزام الناري ومنتشر بصورة كبيرة في بداية موسم الصيف، وهو فيروس موجود بالنخاع الشوكي ويصيب نصف الجسم فقط، ويظهر على صورة بقع حمراء مع بقع صديدية، ويصيب الجسم مرة واحدة في العمر.