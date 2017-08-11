 مكة.. ختام الدورة الصيفية السادسة بـ«حي الزمردة» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

انتشال «مسامير صدئة» من معدة مريض في جدة عاجل| «متحدث التحالف»: هبوط إحدى مروحياتنا داخل اليمن بعد تعرضها لخلل فني الرياض.. مصادرة 133 ألف عبوة عطور بأسماء مشروبات كحولية (صور) «الدفاع المدني» ينبّه: سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح على «المدينة» «بلدية القريات» توضح حقيقة تعدي مواطن على «أرض حكومية» بالفيديو.. مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين العلمين الأحمر والأخضر بالولايات المتحدة «صندوق التعليم العالي» يرفع أرباحه 200% ويموّل 5 مشاريع جامعية بـ26 مليوناً الصحة: الاستعداد البدني وأخذ التطعيمات اللازمة يقي من الأمراض في الحج مصادر: طرح 5 آلاف وظيفة تعليمية قريباً «الحيزان»: اصطدام كوكب «نيبيرو» بالأرض ونهاية العالم شائعة متكررة «الملحقية الثقافية في بريطانيا» تدعو المبتعثين لتجنب الأماكن المشبوهة «المرور» توضح حقيقة تغريم الوافد 6 آلاف ريال حال قيادته سيارة غير مملوكة له أو لكفيله

مكة.. ختام الدورة الصيفية السادسة بـ«حي الزمردة» (صور)

0
مكة.. ختام الدورة الصيفية السادسة بـ«حي الزمردة» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

اختتمت أول أمس الأربعاء الدورة الصيفية السادسة بحي الزمردة في مَكَّة المكرمة بحفل ختامي بقاعة مدرسة الإِبْدَاع الأهلية، بعد أن استمرت أربعة أسابيع بواقع خمسة أَيَّام في كل أسبوع.

وأَوْضَحَ مدير الدورة يوسف رشيد أحمد أن الدورة كانت تحت إشراف مكتب ممثل الجالية البرماوية، وبالشراكة مع المكتب التعاوني بالرصيفة، شَارَكَ فيها 120 طَالِبَاً من 7 أحياء الخالدية، وأشرف عليهم 18 معلماً وإدارياً، وبلغ عدد برامج الدورة 15 برنامجاً، وكانت فيها برامج قيمية، واجْتِمَاعِيّة، وثقافية، ورياضية، وتطويرية، وتقنية، وفنية، ورحلات ترفيهية، ودورة مكثفة في اللغة الإنجليزية.

وأَعْرَب يوسف عن شكره لمعلمي الدورة على التكاتف والتعاون، وتضحية أوقات الإجازة لإنجاح الدورة، ومعالجة بعض السلوكيات الخاطئة للشباب وبث الوعي المجتمعي.

وقد تخلل الحفل عرض نماذج ممن أتقنوا مبادئ المحادثة في اللغة الإنجليزية، وعروض وطنية نالت استحسان الجميع مع عرض تقرير مرئي عن أَنْشِطَة وفعاليات الدورة.

وفي كلمة لمدير إدارة الجالية البرماوية بالخالدية نور محمد عبدالرحيم، أثنى فيها على مجلس الزمردة لسعيهم الدؤوب وتواصلهم المستمر على استغلال الإجازة الصيفية فيما يعود على أبناء الخالدية بالنفع والفائدة، مثنياً على حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على إِتَاحَة الفرصة للجالية البرماوية المقيمة بالمملكة لإِقَامَة مثل هذه البرامج النافعة.

وفي نهاية الحفل، كرّمت إدارة الدورة المشاركين والفائزين في المسابقات المتنوعة، ومعلمي الدورة، والمتعاونين بهدايا عينية.

شاهد ايضا

بحضور «الحجري وقشاش».. «ملتقى الباحة الدعوي العاشر» يواصل فعاليته (صور)

بحضور «الحجري وقشاش».. «ملتقى الباحة الدعوي العاشر» يواصل فعاليته (صور)

بدءًا من الأحد.. انطلاق الدورة العلمية الأولى للشيخ «المري» بالشرقية

بدءًا من الأحد.. انطلاق الدورة العلمية الأولى للشيخ «المري» بالشرقية

الباحة.. «تحفيظ قلوة» تنفذ برنامج «إتقان الصيفي» لتعليم القرآن للطلاب (صور)

الباحة.. «تحفيظ قلوة» تنفذ برنامج «إتقان الصيفي» لتعليم القرآن للطلاب (صور)

يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.. انطلاق ملتقى «كفى» النسائي بجدة للتوعية بأضرار التدخين

يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.. انطلاق ملتقى «كفى» النسائي بجدة للتوعية بأضرار التدخين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>