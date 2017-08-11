مكة.. ختام الدورة الصيفية السادسة بـ«حي الزمردة» (صور)

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اختتمت أول أمس الأربعاء الدورة الصيفية السادسة بحي الزمردة في مَكَّة المكرمة بحفل ختامي بقاعة مدرسة الإِبْدَاع الأهلية، بعد أن استمرت أربعة أسابيع بواقع خمسة أَيَّام في كل أسبوع.

وأَوْضَحَ مدير الدورة يوسف رشيد أحمد أن الدورة كانت تحت إشراف مكتب ممثل الجالية البرماوية، وبالشراكة مع المكتب التعاوني بالرصيفة، شَارَكَ فيها 120 طَالِبَاً من 7 أحياء الخالدية، وأشرف عليهم 18 معلماً وإدارياً، وبلغ عدد برامج الدورة 15 برنامجاً، وكانت فيها برامج قيمية، واجْتِمَاعِيّة، وثقافية، ورياضية، وتطويرية، وتقنية، وفنية، ورحلات ترفيهية، ودورة مكثفة في اللغة الإنجليزية.

وأَعْرَب يوسف عن شكره لمعلمي الدورة على التكاتف والتعاون، وتضحية أوقات الإجازة لإنجاح الدورة، ومعالجة بعض السلوكيات الخاطئة للشباب وبث الوعي المجتمعي.

وقد تخلل الحفل عرض نماذج ممن أتقنوا مبادئ المحادثة في اللغة الإنجليزية، وعروض وطنية نالت استحسان الجميع مع عرض تقرير مرئي عن أَنْشِطَة وفعاليات الدورة.

وفي كلمة لمدير إدارة الجالية البرماوية بالخالدية نور محمد عبدالرحيم، أثنى فيها على مجلس الزمردة لسعيهم الدؤوب وتواصلهم المستمر على استغلال الإجازة الصيفية فيما يعود على أبناء الخالدية بالنفع والفائدة، مثنياً على حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على إِتَاحَة الفرصة للجالية البرماوية المقيمة بالمملكة لإِقَامَة مثل هذه البرامج النافعة.

وفي نهاية الحفل، كرّمت إدارة الدورة المشاركين والفائزين في المسابقات المتنوعة، ومعلمي الدورة، والمتعاونين بهدايا عينية.