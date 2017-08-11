«سامسونج» توفر متصفحها لكافة الأجهزة بنظام أندرويد

تواصل – وكالات:

أصبح الآنَ بإمكان المستخدمين تصفح “متصفح سامسونج Samsung Internet” بالفعل وهو متوفر الآن لكافة الهواتف بنظام أندرويد 5.0 وأعلى، وذلك بعد تحميل التحديث الأخير للمتصفح من متجر جوجل بلاي.

إذا كنت تتساءل ما الذي يجعلني أترك متصفحات موزيلا وكروم وأتجه لمتصفح سامسونج؟ فيسرني إخبارك أن المتصفح يقدم الكثير من المزايا مثل الوضع الليلي، وقبول الإضَافَات التي تحظر الاعلانات، وأَيْضَاً تأمين الروابط بالبصمة أو رمز Pin، بِالإِضَافَةِ دعم مشاهدة الفيديوهات بزاوية 360 درجة دون الحاجة لنظارة.

من المهم التنويه بأن المتصفح مَا زَال في (وضع بيتا) إلى الآن؛ لذلك قد تواجهك بعض المشاكل والتي ستحتاج إلى فترة من الزمن لحلها وإطلاق النسخة النهائية من المتصفح.