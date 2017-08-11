أداة جديدة على آيفون للحماية من الروابط الخبيثة في «Gmail»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة جوجل أنها وخلال الأسبوعين المُقبلين ستقوم بإِضَافَة طبقة من الحماية لتطبيق جيميل Gmail المتوفّر لهواتف آيفون من شركة آبل؛ وَذَلِكَ لِلحد من الروابط الخبيثة.

وعند الضغط على رابط غير آمن، سيقوم التطبيق بعرض تنبيه لتحذير المستخدم من عدم مصداقية الرابط مع عرضه أَيْضَاً للتأكُّد من أنه الموقع المطلوب. وعند الضغط على زر مُتَابَعَة Proceed، ستقوم الشركة بعرض صفحة أُخرى تشرح مخاطر زيارة المواقع التي تم تصنيفها على أنها غير آمنة، وهذه طبقة ثانية في وجه محاولات التصيّد والاحتيال التي غَالِبَاً ما تبدأ من البريد الإِلِكْتُرُونِيّ.

وتأتي هذه الخطوات بسبب تزايد هجمات الاحتيال عبر البريد الإِلِكْتُرُونِيّ التي تدفع المستخدم لزيارة روابط خبيثة تؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة، أو إلى خداعه وسرقة بيانات تسجيل الدخول الخَاصَّة به.