 مايكروسوفت تكشف عن نسخة من ويندوز 10 برو للخوادم المزوّدة بأكثر من وحدة معالجة | صحيفة تواصل الالكترونية

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مايكروسوفت تكشف عن نسخة من ويندوز 10 برو للخوادم المزوّدة بأكثر من وحدة معالجة

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مايكروسوفت تكشف عن نسخة من ويندوز 10 برو للخوادم المزوّدة بأكثر من وحدة معالجة

تواصل – وكالات:

كَشَفَتْ شركة مايكروسوفت رَسْمِيّاً عن نسخة جديدة من نظام ويندوز 10 برو تُعرف بـ Workstation، وهي نسخة موجّهة للخوادم والحواسب المزوّدة بأكثر من وحدة معالجة.

ويدعم الإِصْدَار الجديد نظام ملفّات ReFS الذي يتّسم بالمرونة وإمكانية تصحيح الأخطاء في الملفات؛ لضمان عملها بالشكل الأمثل دون إصابتها بعطب أثناء النقل؛ وَهُوَ نظام متوافق كذلك مع البيانات الكبيرة.

وسيلحظ مُستخدمو النظام الجديد سرعة في كتابة وقراءة البيانات، من وإلى، الذواكر بِفَضْل دعم ذواكر NVDIMM – N. كما يدعم أَيْضَاً إمكانية الوصول للبيانات المُخزّنة على الذاكرة عن بُعد، RDMA، عن طريق الشبكة دون التأثير على المعالج.

ويُمكن استخدام الإِصْدَار الجديد، الذي سيتوفّر مع إطلاق التحديث القادم في أكتوبر/تشرين الأول، مع معالجات إنتل Xeon، وAMD الموجّهة للخوادم، وهي نسخة يمكن تشغيلها مع أربعة معالجات وذواكر وصول عشوائي بمساحة 6 تيرابايت.

ويدعم ويندوز 10 برو الحالي استخدام معالجين فقط، مع ذواكر وصول عشوائي بمساحة 2 تيرابايت فقط.

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