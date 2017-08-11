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«بلدية القريات» توضح حقيقة تعدي مواطن على «أرض حكومية»

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«بلدية القريات» توضح حقيقة تعدي مواطن على «أرض حكومية»

تواصل – أحمد الرمال:

علقت بلدية محافظة القريات على ما تم تداوله بشأن قيام أحد المواطنين بالبناء في الأرض الواقعة جنوب إسكان الملك عبدالله، مؤكدة أن ما قام به المواطن هو اعتداء على أرض حكومية مخططة لمرافق، وقد قام المختصون بالخروج للموقع وإشعاره بالتوقف إلا أنه رفض الاستجابة.

وأضافت البلدية أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة في حينها، إلا أن المذكور استمر بالبناء خارج وقت الدوام الرسمي، وتم استدعاء المذكور بالأمس من قبل الجهات المختصة وإيقافه عن العمل، وأخذ التعهد عليه بالتوقف، ومراجعة الجهات لاتخاذ الإجراءات النظامية وجارٍ متابعة الموضوع.

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