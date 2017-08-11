«الدفاع المدني» ينبّه: سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح على «المدينة»

تواصل – واس:

أَوْضَحَ المتحدث الرسمي بمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة الْمُنَوَّرَة بالإنابة، النقيب رائد عودة الأحمدي، أنه ورد إليهم من الهيئة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة تنبيه مفاده تعرض أجزاء من منطقة المدينة الْمُنَوَّرَة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل – بمشيئة الله -.

وبين أنه تم اتخاذ الإِجْرَاءَات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بجميع إدارات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة الْمُنَوَّرَة، من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بتدابير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ للقيام بمهامها ومسؤولياتها، وتواجد مناديبهم أعضاء اللجنة الفورية على اتصال دائم بمراكز التحكم والتوجيه بالدِّفَاع الْمَدَنِيّ واللجان الفرعية بمحافظات المنطقة؛ لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأَمْطَار والسيول”.

وأهاب النقيب الأحمدي الجميع بالتقيد بتعليمات وإِرْشَادات السلامة، مُشَدّداً على أهمية أخذ الحيطة والحذر، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها، والبقاء في المنازل في حالات الأمطار الشديدة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرقات الزِرَاعِيّة والسريعة خَشْيَة الانزلاق، والابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تتعرض لمياه الأمطار؛ تَفَادِيَاً لحالات الصعق الكهربائي، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، مع مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وحث متحدث الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالمدينة على اتباع إِرْشَادات وتعليمات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ من خلال الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ الرسمي للمديرية العامة للدفاع وصفحاتها على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ؛ للاطلاع على الإِرْشَادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.