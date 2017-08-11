«صندوق التعليم العالي» يرفع أرباحه 200% ويموّل 5 مشاريع جامعية بـ26 مليوناً

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وافق مجلس إدارة صندوق التعليم العَالِي الجامعي في اجتماعه الـ24 برئاسة وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور أحمد العيسى، على تقرير الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق وذلك للعام المالي 2016.

وقال الأمين العام للصندوق الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر، في تصريح صحفي: إن “الصندوق رفع خلاله أرباحه أكثر من 200% مقارنة بالعام المالي السابق، كما وَافَقَ المجلس على تمويل خمسة مشاريع لأربع جامعات بأكثر من 26 مليون ريال، وذلك في إطار دور الصندوق المناط به لدعم المشاريع الجامعية الحيوية”.

وأَضَافَ “الشويعر”: أن “الصندوق خلال العام المالي 2016م قَامَ بإِعِادَة هيكلة إدارية واسْتِثْمَارِيّة داخلية عزز من خلالها قنوات التواصل مع شركائه من مؤسسات التعليم العَالِي الأعضاء في الصندوق”.

وَأَشَارَ إلى أن الصندوق موّل أَيْضَاً خلال السنة والنصف الماضية العشرات من المشاريع الجامعية بقيم تجاوزت 152 مليون ريال شَمِلَت مشاريع متنوعة استفادت منها جميع الجامعات الحُكُومِيّة السعودية الأعْضَاء في الصندوق، ويَأْتِي هذا الدعم تماشياً مع دور الصندوق في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل للجامعات، وتعزيز استدامة تلك المصادر في دعم متطلبات واحتياجات تلك الجامعات، ودعم برامجها العلمية وتهيئة البيئة العلمية المناسبة فيها.

وأَوْضَحَ “الشويعر” أن الصندوق وَمُنْذُ تأسيسه موّل أكثر من 500 مَشْرُوع جامعي بقيمة إِجْمَاليّة تجاوزت ملياري ريال، ساهمت في دعم برامج الجامعات العلمية، ومراكز البحوث، وإنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة؛ بما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات وخلق بيئة علمية وبحثية تفاعلية ومحفزة.