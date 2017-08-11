 «مطوفي الدول العربية» تبدأ طباعة الأساور الإلكترونية لـ360 ألف حاج | صحيفة تواصل الالكترونية

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«مطوفي الدول العربية» تبدأ طباعة الأساور الإلكترونية لـ360 ألف حاج

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«مطوفي الدول العربية» تبدأ طباعة الأساور الإلكترونية لـ360 ألف حاج

تواصل – مكة المكرمة:

نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ورشة عمل لـ 450 مطوفاُ من ممثلي مكاتب الخدمة الميدانية لشرح برنامج الحج والمتعلق بالمسار الالكتروني وآلية طباعة الأساور إلكترونياً، وذلك بقاعة تدريب المؤسسة ببرج مطوفي العرب 1 بحي أم الجود.

وقدم مساعد مدير ادارة تقنية المعلومات بالمؤسسة تركي نتو عرضاً مرئياً حول الية طباعة أساور المسار الإلكتروني والتي تتيح لمدراء المكاتب تدقيق بيانات الحجاج وطباعتها ، أثناء الاستقبال والمغادرة، مستعرضاً كافة المراحل التي يجب أتباعها لطباعة أساور الحجاج ، متمنياً التقيد بأنظمة وقوانين وزارة الحج والعمرة ، مشيداً بالدعم الذي تحظى به إدارة تقنية المعلومات من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان

وقال نتو أن البرنامج يتم تنفيذه لممثلي 138 مكتب خدمة ميدانية والبالغ عددهم أكثر من 450 مطوفاً ، مشيراً أن ورشة العمل تهدف إلى التعرف بشكل مباشر على نظام المسار الإلكتروني وذلك من أجل طباعة أساور الحجاج في وقت وجيز اثناء قدومهم لإداء مناسكهم .

بدوره قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان ” أن المؤسسة بكافة مكاتبها الميدانية البالغ عددها 138 مكتباً والتي تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام ملتزمة بكافة توجيهات وزارة الحج والعمرة ، مشيراً أن جميع الحجاج التي تخدمهم المؤسسة في هذا العام 1438هـ والبالغ عددهم نحو 360 الف حاج عربي مقيدين بنظام المسار الإلكتروني والذي تم تهيئة المطوفين العاملين على النظام الية طباعة الإساور وتركيبها في إيدي الحجاج.

وثمن قطان الدعم الذي تحظى به المؤسسة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، مشيداً بالمتابعة المباشرة لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن لإعمال المؤسسة واستعدادات مكاتبها الميدانية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام .

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