عدسة مواطن توثق تكدس القمامة في ممشى الفريان بالرياض

تواصل – فريق التحرير :

وثق أحد المواطنين بعدسة جواله، تكدس القمامة في ممشى الفريان “مخرج 27” بالرياض، والذي يرتاده الكثير من المواطنين والمواطنات لممارسه الرياضه.

وأرسل المواطن عبر خدمة “المواطن الصحفي” لـ”تواصل” مجموعة صور للممشى تظهر تكدس القمامة وغياب عمال النظافة، وطالب بتكثيف أعمال النظافة من قبل البلدية.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي” وسيتم نشر أي توضيح رسمي أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

شاركونا في تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.