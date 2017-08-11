«الحيزان»: اصطدام كوكب «نيبيرو» بالأرض ونهاية العالم شائعة متكررة

تواصل – أحمد الرمال:

نفى الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، الأخبار المتداولة التي ترجح نهاية العالم خلال شهر سبتمبر المقبل، مُشِيرَاً إلى أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي وضع بها علماء الفلك نهاية العالم، حيث نسترجع الأخبار التي انتشرت عام 2011 عن نهاية العالم، ولكنها لم تصدق، وجاءت توقعات باصطدام كوكب نيبيرو بالأرض خلال أسابيع قليلة، ليحدث تدمير كامل لكوكب الأرض لعام 2017.

وأَضَافَ الحيزان أن صَحِيفَة “ديلي ميل” البريطانية نقلت عن الخبير في علم الفلك، دافيد ميد، أن كوكب نيبيرو سوف يصطدم بالأرض خلال أسابيع، حَيْثُ إِنَّ كسوف الشمس السابق والذي سيحدث في ٢١ أغسطس الْجَارِي سيكون تَمْهِيدَاً لِهَذَا الاصطدام، وسوف يظهر عقب الكسوف المقبل للشمس خلال شهر سبتمبر على حد قوله، وبعد نشر هذه الأخبار سادت حالة من الفزع بين العالم بأسره بعد سماع وتداول شائعة نهاية العالم سبتمبر المقبل، باصطدام كوكب نيبيرو بكوكب الأرض، ويقول دافيد إن نجماً مظلماً يصل حجمه أقل من الشمس ولديه 7 أجسام من بينهما كوكب نيبيرو كما أطلق عليه، سوف يشق طريقه في اتجاه القطب الجنوبي من كوكب الأرض.

وَتَابَعَ: “نفت الجمعية الفلكية بجدة ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ حول الحديث عن نهاية العالم عقب اصطدام الأرض بكوكب يدعى “نيبيرو”، وأَضَافَت أن ما يقال مجرد شائعة لا صحة لها، وأن الكوكب أو الجسم المدعى عنه نيبيرو لا وجود له، وكيف يكون بحجم الأرض ولا نراه بالعين المجردة، وَإِذَا كان بالقرب من الشمس لماذا لا يتم رؤيته في أوقات النهار؟”.

مِنْ جَانِبِهِ، وصف الدكتور أشرف لطيف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من يروجون تلك الشائعات بأنهم منجمون ودجالون ومهووسون بسيناريو نهاية العالم، مُضِيفَاً أن هؤلاء المروجين يتاجرون بالظواهر الفلكية الطبيعية لترويج أفكارهم الغريبة.

وَأَشَارَ تادرس إلى أن منجمين عرباً وأجانب يطلقون مثل هذه الشائعات عن نهاية العالم في الشهور الأخيرة من كل عام، ومع بداية العام الجديد، وتكرر هذا مُنْذُ 2003 وحتى الآن.

وَنَوَّهَ إلى أن هناك تليسكوبات مخصصة لمراقبة الأجسام القريبة من الأرض والشمس، وليس لدينا معلومات عن أن تلك المناظير رَصَدَت أجراماً غريبة عن مجموعتنا الشمسية.

مِنْ جِهَتِها، نَفَتْ وكالة الفضاء الأمْريكية، فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، وجود كوكب “نيبيرو”، واعتبرت الحديث عنه مجرد خدعة يجري تداولها على الإنترنت.