 علماء: «الشمام» يقي من السرطان وأمراض القلب والشرايين | صحيفة تواصل الالكترونية

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علماء: «الشمام» يقي من السرطان وأمراض القلب والشرايين

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علماء: «الشمام» يقي من السرطان وأمراض القلب والشرايين

تواصل – وكالات:

أكد عدد من العلماء في الولايات المتحدة أن تناول الشمام يقي من السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأوضح العلماء أنهم توصلوا إلى تلك النتائج بعد سلسلة من التجارب التي شملت عددا كبيرا من النباتات الطبية والفواكه، لاكتشاف أفضل المصادر الطبيعية لاستخلاص أدوية وعقاقير للوقاية من أمراض القلب.

تبين أثناء التجارب أن الشمام يحوي مركبات، تشبه مركب الأدينوزين، التي تمنع تخثر الدم وتشكل الجلطات في الأوعية الدموية وتحارب السكتات الدماغية، وبالإضافة إلى تلك المواد وجد أن هذه الفاكهة تحوي كميات وفيرة من عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على تخفيض ضغط الدم.

كما تبين للعلماء أن الشمام يحتوي على نسب مرتفعة من الكاروتينات التي تعتبر من أهم المواد التي تحارب ظهور السرطان، وتؤخر نمو الخلايا المصابة، بالإضافة لاحتوائه على فيتامين A المعروف بأهميته للحفاظ على نضارة البشرة وصحة الجلد وتقوية المناعة وتحسين النظر.

كما يحوي الشمام كميات من حمض الفوليك المعروف بفيتامين B9، الذي يلعب دورا هاما في تجدد الخلايا وخصوصا خلايا الجهاز الهضمي، ويعتبر من أهم المواد التي تحارب السرطان وأمراض القلب، كما يعد مادة ضرورية لتحسين الذاكرة والتخلص من الاكتئاب.

وأشار العلماء إلى أن ثمار الشمام غنية بالسكريات المفيدة وفيتامين c الذي يعتبر من أهم المواد المضادة للأكسدة المعززة للمناعة، كما أن الألياف التي تحويها ضرورية جدا لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي، علاوة على أن المواظبة على تناول الشمام تقلل من الإجهاد وتحارب التوتر.

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