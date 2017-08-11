صالحة للأكل.. العثور على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام

تواصل – وكالات:

عثر علماء من نيوزيلندا على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام في كوخ ناءٍ بالقارة القطبية الجنوبية.

وقال باحثون، من صندوق التراث القطبي الجنوبي في مدينة كرايستشيرش، في بيان، إن: الكعكة لا تزال ملفوفة بورق ومغطاة ببقايا إناء من الصلب المطلي بالقصدير.

وقالت مديرة البرنامج ليزي ميك إن: “العثور على مثل هذه الكعكة المحفوظة تَمَامَاً بين آخر بقايا آنية شديدة التآكل كان مفاجأة كبيرة”، مُشِيرَة إلى أن فريقها يعتقد أن الكعكة تعود للفريق الشمالي للمستكشف روبرت فالكون سكوت من عام 1911.

وأَضَافَت أنه رغم أن شكل ورائحة الكعكة تشير إلى أنها لا تزال صالحة للأكل، إلا أن مذاق حلوى عمرها قرن سيظل أمراً غامضاً؛ لأنه من غير الأَخْلَاقيّ أن يقوم مستكشفون بتذوق ما يعثرون عليه، لافِتَة إلى أنه سيتم إعادة الكعكة إلى مكانها على رف في الكوخ… وسيتاح لزوار الموقع رؤية الصندوق”.