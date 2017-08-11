 صالحة للأكل.. العثور على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

انتشال «مسامير صدئة» من معدة مريض في جدة عاجل| «متحدث التحالف»: هبوط إحدى مروحياتنا داخل اليمن بعد تعرضها لخلل فني الرياض.. مصادرة 133 ألف عبوة عطور بأسماء مشروبات كحولية (صور) «الدفاع المدني» ينبّه: سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح على «المدينة» «بلدية القريات» توضح حقيقة تعدي مواطن على «أرض حكومية» بالفيديو.. مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين العلمين الأحمر والأخضر بالولايات المتحدة «صندوق التعليم العالي» يرفع أرباحه 200% ويموّل 5 مشاريع جامعية بـ26 مليوناً الصحة: الاستعداد البدني وأخذ التطعيمات اللازمة يقي من الأمراض في الحج مصادر: طرح 5 آلاف وظيفة تعليمية قريباً «الحيزان»: اصطدام كوكب «نيبيرو» بالأرض ونهاية العالم شائعة متكررة «الملحقية الثقافية في بريطانيا» تدعو المبتعثين لتجنب الأماكن المشبوهة «المرور» توضح حقيقة تغريم الوافد 6 آلاف ريال حال قيادته سيارة غير مملوكة له أو لكفيله

صالحة للأكل.. العثور على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام

0
صالحة للأكل.. العثور على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام

تواصل – وكالات:

عثر علماء من نيوزيلندا على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام في كوخ ناءٍ بالقارة القطبية الجنوبية.

وقال باحثون، من صندوق التراث القطبي الجنوبي في مدينة كرايستشيرش، في بيان، إن: الكعكة لا تزال ملفوفة بورق ومغطاة ببقايا إناء من الصلب المطلي بالقصدير.

وقالت مديرة البرنامج ليزي ميك إن: “العثور على مثل هذه الكعكة المحفوظة تَمَامَاً بين آخر بقايا آنية شديدة التآكل كان مفاجأة كبيرة”، مُشِيرَة إلى أن فريقها يعتقد أن الكعكة تعود للفريق الشمالي للمستكشف روبرت فالكون سكوت من عام 1911.

وأَضَافَت أنه رغم أن شكل ورائحة الكعكة تشير إلى أنها لا تزال صالحة للأكل، إلا أن مذاق حلوى عمرها قرن سيظل أمراً غامضاً؛ لأنه من غير الأَخْلَاقيّ أن يقوم مستكشفون بتذوق ما يعثرون عليه، لافِتَة إلى أنه سيتم إعادة الكعكة إلى مكانها على رف في الكوخ… وسيتاح لزوار الموقع رؤية الصندوق”.

شاهد ايضا

خبيرة ألمانية: المدرسون لا يهتمون بمستخدمي اليد اليسرى

خبيرة ألمانية: المدرسون لا يهتمون بمستخدمي اليد اليسرى

هرباً من الزحام.. ألماني يسبح يومياً للذهاب إلى العمل

هرباً من الزحام.. ألماني يسبح يومياً للذهاب إلى العمل

شركات طيران تدرس تخصيص أماكن خالية من إزعاج الأطفال

شركات طيران تدرس تخصيص أماكن خالية من إزعاج الأطفال

العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية قرب مفاعل باليابان

العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية قرب مفاعل باليابان

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>