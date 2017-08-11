 «الباحة».. مقصد آلاف الزوار والمصطافين للاستمتاع بالطبيعة والطقس المعتدل (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«الباحة».. مقصد آلاف الزوار والمصطافين للاستمتاع بالطبيعة والطقس المعتدل (صور)

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«الباحة».. مقصد آلاف الزوار والمصطافين للاستمتاع بالطبيعة والطقس المعتدل (صور)

تواصل – واس:

تستقبل منطقة الباحة ومحافظاتها مُنْذُ انطلاق فصل الصيف لِهَذَا العام آلاف الزائرين والمصطافين الذين يفِدون إليها من داخل وخارج المملكة للاستمتاع بطبيعتها الخلابة والطقس المعتدل؛ الأمْر الذي جعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة صيفاً وشتاءً، فَضْلاً عن اكْتِمَال منظومة الخدمات من مختلف الجهات وفي مقدمتها أمانة الباحة التي هيأت المرافق السياحية في المحافظات المستهدفة ببرامج الصيف وفعالياته.

وتمثل منطقة الباحة واحدة من أكثر المناطق المحتضنة للغابات على مستوى المملكة في قِطَاعَي السراة وتهامة؛ إِذْ تضم أكثر من 40 غابة حظيت جميعها بتطوير مختلف مرافقها وخدماتها، ومن أبرزها غابة خيرة، حيث اكتست الغابة الواقعة في محافظة بني حسن المتربعة في أعالي جبال السراة بالباحة حلة خضراء وغطاء نباتي كثيف يبهر زائريها بتنوع أشجارها وطبيعتها؛ وذلك جَرَّاءَ هطول الأمطار الكثيفة مُؤخَّرَاً على منحدراتها وسفوحها.

وتحتضن غابة “خيرة” متنزه الأمير مشاري الذي يضم شلال خيرة الممتد من أعالي جبال السراة حتى بئر القلت التي زودت بنحو 45 مظلة و15 جلسة و3 مواقع لألعاب الأطفال ودورات للمياه، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

ويجد محبو الطبيعة في غابة “خيرة”، ملاذاً لنيل قسطٍ من الاستجمام والابتعاد عن صخب المدينة وضجيجها. من جهة أخرى، تتواصل الفعاليات المنوعة لصيف منطقة الباحة في مختلف المواقع والمُنْتَزَهات السياحية في مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق.

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