 «التعليم»: صرف المكافأة لطلاب الامتياز من الجامعات والجهات الحكومية المُشرفة على تدريبهم | صحيفة تواصل الالكترونية

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«التعليم»: صرف المكافأة لطلاب الامتياز من الجامعات والجهات الحكومية المُشرفة على تدريبهم

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«التعليم»: صرف المكافأة لطلاب الامتياز من الجامعات والجهات الحكومية المُشرفة على تدريبهم

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم أن مطالبة طلاب برنامج الامتياز من الجامعات والكليات الأهلية بصرف مكافأة لهم أثناء فترة التدريب، واحتجاجهم أن هناك قرارات سامية تقضي بمساواتهم بطلاب الجامعات الحكومية ليست صحيحة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن القرارات التي صدرت من المقام السامي وتأكيدات وزارة المالية في هذا الشأن تنص على أن “تصرف مكافأة شهرية مقطوعة للأطباء السعوديين تحت التدريب.. ويتم صرفها من قبل الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب تحت إشرافها “، بمعنى ان طالب الجامعة أو الكلية الأهلية لو تدرب في مستشفى حكومي يتبع للجامعات أو يتبع للقطاعات العسكرية أو لوزارة الصحة فإن تلك المكافآت تصرف من تلك الجهات ولاعلاقة لوزارة التعليم بذلك، أما إذا تدرب في مستشفى خاص فإن اتفاقية التعاون بين جامعته وبين المستشفى هي التي تحكم موضوع المكافآت إن وجد.
ونوه العصيمي إلى أن الدولة – أعزها الله – تولت صرف منح دراسية مجانية لتغطية الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات والكليات الأهلية، ولا تزال تُصرف لمن سبق وأن صرفت لهم ومنهم طلاب الامتياز الذين يطالبون اليوم بصرف مكافآت شهرية لهم، وتشمل هذه الرسوم سنة الامتياز لتغطية نفقات الإشراف على الطلاب، مشيراً إلى أن وزارة التعليم لا تتولى صرف مكافآت الامتياز أو غيرها من المكافآت لطلاب الجامعات السعودية الحكومية وإنما تتولى ذلك الجامعات من ميزانياتها السنوية.

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