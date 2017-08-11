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مسلمة أمريكية تخترع حيلة لمقاومة محاولات نزع الحجاب

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مسلمة أمريكية تخترع حيلة لمقاومة محاولات نزع الحجاب

تواصل – وكالات:

بدأت فتاة أمريكية مسلمة تعليم النساء العديد من الحركات القتالية؛ للدفاع عن أنفسهن ضد التحرش، ولمقاومة محاولات نزع حجابهن من الأمام، وغيرها من هجمات الكراهية “المُتعارَف عليها”.

وفق تقرير نشرته صَحِيفَة نيويورك بوست، فقد أطلقت رنا عبدالحميد، من حي كوِينز بولاية نيويورك، المُبَادَرَة الدَّوْلِيَّة للتمكين الذاتي للمرأة المسلمة (WISE)، وهي منظمة شعبية تُقدِّم دروساً للدفاع عن النفس وتعليم مهارات القيادة.

وقالت رنا: “لقد أعددنا، أو بالأحرى اخترعنا، حيلةً للدفاع عن النفس وسميناها (hijab – grab) أو (نزع الحجاب). وهذا وحده غريب، فلماذا يجب علينا اختراع حيلة دفاعية ضد شيءٍ كهذا من الأصل؟”.

وواصلت رنا مشروعها رغم أن بعض أَفْرَاد المجتمع المسلم لم يستقبل جهودها بشكل جيد، موضحة “كان لدينا بعض التحديات وإعاقة من الأعضاء الأكثر تقليدية في مجتمعنا والذين لا يرون بالضرورة مساحة للنساء في القيادة، للأسف!”.

وقالت رنا: “هدفنا الرئيس هو أن نكون قادرين على منح النساء المسلمات الأدوات اللازمة لمواجهة العنف ضد المسلمين، والعنف القائم على أساس النوع الاجْتِمَاعِيّ، والعنف القائم على أساس المنشأ”.

وتُعلِّم رنا النساء وَفْقَ “نيويورك بوست” العديد من الحركات القتالية؛ للدفاع عن أنفسهن ضد التحرش، ولمقاومة محاولات نزع حجابهن من الأمام، وغيرها من هجمات الكراهية “المُتعارَف عليها”.

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