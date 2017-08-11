وفاة شاب متأثراً بالتعذيب في سجون الحوثيين غرب اليمن

تواصل – وكالات:

تُوفي شاب يمني مختطف آخر تحت التعذيب في سجون الانقلابيين الحوثيين باليمن، أمس الخميس، في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وتلقت أسرة الصياد علي أبكر علي محمد شامي، البالغ من العمر 20 عاماً، بَلَاغَاً بوفاة ابنها، بعد عِدَّة أَيَّام من اختطافه من قبل ميليشيات الحوثي مع عدد من أَقَارِبه بِتُهْمَة “صيد الجمبري في غير موسمه”، ونقلهم إلى سجون سرية متفرقة.

وذَكَرَتْ رسالة نشرها المحامي اليمني عبدالرحمن برمان، من أسرة المختطف المقتول أنها تلقت بَلَاغَاً بوفاته تحت التعذيب”.

وأَضَافَت: “أن قوات الحوثيين اعتقلت الشاب “شامي” قبل أَيَّام مع عدد من أَقَارِبه أثناء صيد الأسماك، وبتهمة صيد “سمك الجمبري ” في غير وقته”.

وأوضحت الأسرة أن ابنها وجد مقتولاً في المُسْتَشْفَى بعدما كان قد احتجزه الحوثيون مع آخرين من أَقَارِبه وهم يمارسون الصيد في البحر، وحجزوهم بِتُهْمَة صيد الجمبري في غير موسمه، ثم تحولت الاتهامات إلى أخرى، منها التعاون مع “الدواعش” والتهريب، وَفْقَ تعبير الرسالة.

وأشارت أسرة المجني عليه إلى أن الشاب علي قتل ولم يعرف أحد ذلك إلا بعدما أُطْلِقَ سراح الآخرين الذين اختطفوا معه، وبعد مرور أسبوع من البحث عرفوا الكارثة، تم قتله أثناء اعتقاله والتحقيق وتعذيبه حتى الموت، وتلقى ضربة في الرأس تُوُفِّيَ على إثرها، الخميس.