جازان.. تفاصيل القبض على 3 مقنعين سطوا على صيدلية بـ «أحد المسارحة»

تواصل – جازان:

كَشَفَتْ شرطة منطقة جازان، تفاصيل حادثة السطو المسلح على إِحْدَى الصيدليات بأحد المسارحة، وقَالَتْ: إِنَّها استطاعت تحديد هوية الجناة، والقبض عليهم وهم “ثلاثة شبان سعوديين في العقد الثَّانِي من العمر”.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة النقيب، نايف بن عبدالرحمن الحكمي: “إنه في تمام الساعة 10.20 من صباح الأحَد الْمُوَافِق 1438/11/14 أُبلغ مدير شرطة محافظة أحد المسارحة من الصيدلي الموظف بصيدلية الحكمي بالمحافظة عن قيام ثلاثة أشخاص بالدخول عليه بالصيدلية، وهم مقنعون ويرتدون ملابس سوداء وقفازات، ويحمل أحدهم ساطوراً، والآخر سكيناً، وهددوه وسلبوا مبلغ 3 آلاف ريال تحت تهديد السلاح وهربوا على أقدامهم”.

وأَضَافَ “الحكمي” قَائِلاً: “فور تلقي البلاغ وجه مدير شرطة المنطقة اللواء، ناصر بن سعيد القحطاني، بتشكيل فريق بَحْث وتحرٍّ متخصص برئاسة مدير إِدَارَة التحريات والبحث الجنائي، ومساعده مدير شرطة المحافظة، ورغم ما تم تداوله من خلال مقطع التصوير لكاميرات المراقبة بالصيدلية عبر وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ على نطاق واسع؛ إِلَّا أَنَّ المقطع لم يتم الاستفادة منه لعدم ظهور ملامح أفراد العصابة وللتخطيط المحكم من قبلهم لارتكاب جريمتهم”.

واستطرد قَائِلاً إنه: “تم التَّوَصُّل إِلَى معلومات كَشَفَت هوية الجناة، وفضحت مخططهم وهم ثلاثة شبان سعوديين في العقد الثَّانِي من العمر، وقد تم إِغْلَاق كل السبل والمنافذ لعدم ترك أَي فرصة لهروبهم؛ حيث تَمَّ رَصْدُ مواقعهم ممَا اضطّرَّ اثْنَيْنِ منهم لتسليم نفسيهما، وَتَمَّ القبض على الثالث في وقت قياسي وسريع”.

وَأَكَّد “الحكمي” أن الجناة الثلاثة اعْتَرَفُوا بجريمتهم وأنهم تقاسموا المبلغ، وأحضروا الأسلحة التي كانت معهم والدراجة التي كَانُوا يستقلونها وقت الحادث وقاموا بإخفائها خلف أَحَد المباني المجاورة للموقع وقت الحادث، وتمكنوا من حرق الملابس في أَحَد المواقع التي قاموا بالدلالة عليها، وقد أوقفوا رهن التحقيق واستكمال الإجراءات، وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.