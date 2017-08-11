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العفو الدولية تندد بإعدام إيران لشاب اعتقل وأدين وعمره 15 عاماً

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العفو الدولية تندد بإعدام إيران لشاب اعتقل وأدين وعمره 15 عاماً

تواصل – واس:

نددت منظمة العفو الدَّوْلِيَّة المعنية بشؤون حقوق الإِنْسَان، ومقرها العاصمة البريطانية، في بيان نشر على موقعها الإِلِكْتُرُونِيّ الرسمي، بإعدام السلطات الإيرانية للشاب علي رضا تاجيكي الذي كان يبلغ من العمر 15 عَامَاً عندما اعتقل وأدين وحكم عليه بعقوبة الإعدام.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إِفْرِيقيا في المنظمة الدَّوْلِيَّة، ماجدالينا مغربي، في هذا السياق، إن السلطات الإيرانية قد أَظْهَرَت، بإنفاذها حكم الإعدام في علي رضا تاجيكي ازدراءها الكامل لحقوق الطفل ومخالفتها الفاضحة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقية الدَّوْلِيَّة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها إيران مُنْذُ عقدين من الزمان، مُؤكِّدَة أن فعلتها المخزية تلك تكشف عن زيف ادعاءاتها بأن نظامها القضائي يراعي المعايير الدَّوْلِيَّة في التعامل مع الأحداث.

وجاء في البيان أن علي رضا تاجيكي كان رابع شخص يُعدم في إيران خلال هذا العام من بعد اعتقاله وهو طفل إثر محاكمات جائرة في الغالب، وإنه كان قد اعتقل في مايو من العام 2012م وأدين، بِحَسَبِ ما صَرَّحَ، من بعد انتزاع اعترافات منه تحت وطأة التعذيب الشديد والمعاملة الوحشية، وحكم عليه بعقوبة الإعدام في أبريل من العام 2013م.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدَّوْلِيَّة، في بيانها، إلى أن إيران تعد واحدة من دول قليلة في العالم ما تزال تنفذ أحكام إعدام في أحداث جانحين.

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