 مكة.. ضبط 14 محلاً مخالفاً لبيع الأعشاب بأسواق الجعفرية (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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مكة.. ضبط 14 محلاً مخالفاً لبيع الأعشاب بأسواق الجعفرية (صور)

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مكة.. ضبط 14 محلاً مخالفاً لبيع الأعشاب بأسواق الجعفرية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الجمعة، عن ضبط أكثر من 14 محلاً مخالفاً بأسواق الجعفرية تبيع الأعشاب والأدوية الشعبية دون ترخيص.

وقال رئيس لجنه مكافحة ظاهرة بيع “الأعشاب” في الإدارة، فهد عسيري، في تصريحٍ صحفي: إن “الأمانة نفَّذت حملة موسعة على أسواق الجعفرية بحي المعابدة وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الاعشاب والزيوت والمخاليط الشعبية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام”.

وأشار “عسيري” إلى أن اللجنة ضبطت خلال جولتها الأخيرة العديد من المخالفين الذين يبيعون المخاليط العشبية والأدوية دون تراخيص، حيث تم ضبط أكثر من 14 محلاً مخالفاً بأسواق الجعفرية، لوجود محظورات عشبية وطبية تؤثر سلباً على صحة الإنسان.

وأضاف: “تم ضبط ومصادرة أيضاً أكثر من 17300 عبوة كحل من نوع راني والاثمد والحرمين وزمزم المخلوطة والتي تحتوي على ماده الرصاص التي تسبب تلف لشبكيه العين، وضبط أكثر من 2369 عبوة مخاليط وأعشاب جنسية وأعشاب لأمراض القلب والكبد والقولون والسكر والبهاق جميعها ادعائات طبية”.

وتابع “عسيري”: تمت مصادرة أيضاً 27 عبوة مخلوط عشبي يحمل ادعاء بأنه للإنجاب، وتمت مصادرة جميع الكميات واتلافها وإحالة العمالة المخالفة للجهة المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

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