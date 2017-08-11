«تعظيم البلد الحرام» يختتم مشاركته في معرض الحج بجدة (صور)

تواصل – جدة:

اختتم مشروع “تعظيم البلد الحرام” مشاركته بالمسرد التاريخي في معرض الحج، والذي أقيم بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة؛ بهَدَف نشر ثقافة تعظيم البلد الحرام، وإبراز أهم الأحداث التي حدثت فيه وحفظها التاريخ.

وتضمن المسرد صوراً لبعض الآيات البينات التي اختصت بها مَكَّة المكرمة، ثم لوحات تبين العمق التاريخي لمكة المكرمة، وأول بيت سُكن في مَكَّة المكرمة؛ وَهُوَ بيت الخليل إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ووضعه لحدود مَكَّة المكرمة بوحي من جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ، وبنيانه للبيت العتيق والأحداث في تلك الحقبة.

وعرض المسرد أهم الأحداث والوقائع التي مر بها المسجد الحرام، مع بيان جهود المملكة في رعاية المسجد الحرام، مُنْذُ زمن المؤسس طيب الله ثراه ومن جاء بعده من أبنائه رحمهم الله، وُصُولاً إلى عهد الملك سلمان حَفِظَهُ اللَّهُ.

وفي الحفل الختامي، كرّمت اللجنة المنظمة سعاة المشرف العام على مشروع تنظيم البلد الحرام، الدكتور طلال أبو النور؛ نظير مشاركة المشروع في المعرض خلال اليومين الماضيين.