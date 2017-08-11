 «خالد المصلح»: العقود الرسمية المرجع الأخير لزيادة راتب الخادمة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«خالد المصلح»: العقود الرسمية المرجع الأخير لزيادة راتب الخادمة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، إن بعض الوسطاء يغررون بالأطراف في ما يخص راتب الخادمة، فيأتون إلى المستقدم ويقولون إنه راتب متدنٍ، فيما يرفعون الراتب أمام العاملة.

وأَوْضَحَ الشيخ “المصلح”؛ رَدّاً على سؤال المذيع في قناة المجد الفضائية عبر برنامج “الجواب الكافي”: أن فِي حَالِ وكل المستقدم الوسيط في الاستقدام فالذي يلزمكم هو ما اتفق عليه الوسيط مع المرأة.

وأَضَافَ قائلاً: إن كان ذلك الاتفاق موثقاً بشيء فليزمكم، ولو أخبركم في خلاف ذلك ترجعون عليه، وإن كان غير موثق ففي هذه الحالة فليس ثمة سبيل سوى الرجوع إِلَى المبلغ الموثق في العقود الرسمية.

 

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