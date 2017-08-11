بحضور «الحجري وقشاش».. «ملتقى الباحة الدعوي العاشر» يواصل فعاليته (صور)

تواصل – الباحة:

يواصل ملتقى الباحة الدعوي العاشر بمنطقة الباحة فعالياته، ففي يومه الرابع أمس الخميس، قدم المدرب سلمان القحطاني، دورة تدريبية حول محاور التغيير الإيجابي.

وأَوْضَحَ “القحطاني” أن التغيير سمة مميزة من سمات البشر وطالما أن التغيير عملية مستمرة، فعلى الجميع أن يفعِّلها لمصلحته بدل أن تكون عبئاً عليه وأن نقوم بتوجيهها بأنفسنا بدل أن نترك ذلك لشخص آخر وفِي نهاية الدورة سلمت الشهادات للحاضرين.

مِنْ جَانِبِهِ، ألقى مفتي منطقة عسير الشيخ سعد الحجري بعد صلاة العشاء محاضرة بِعُنْوَان: توجيهات في العبادة والأخلاق، أَشَارَ فيها إلى أن العبادات تنمي في النفس مكارم الأَخْلَاق.

وأَضَافَ “الحجيري”: أن استقراء أدلة الْكِتَاب وَالسُّنَّة ليبرهن على أن العبادة الحقة لا بُدَّ أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأَخْلَاقه وسلوكه، فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها منزلتها الخَاصَّة في الإسلام بيّن الله عَزَّ وَجَلَّ شَيْئَاً من الحكم التي من أجلها شرعت فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر.

بَعْدَ ذَلِكَ، ألقى المتخصص في آثار منطقة الباحة الدكتور أحمد قشاش محاضرة بِعُنْوَان: نقوش الصحابة في منطقة الباحة والتي بين فيها أن المنطقة تزخر بالعديد من النقوش الأثرية والتي يعود تاريخها لزمن الصحابة الذين قدموا لهذه الأماكن مُنْذُ زمن قديم.

وقدم “قشاش” عَرْضَاً مرئياً من الصور للنقوش القديمة في منطقة الباحة وفي محافظاتها وعدد من القرى التي يوجد بها نقوش أثرية فيها أسماء للصحابة، بِالإِضَافَةِ إلى عرضه بعض الصور لآثار ومناجم تعود إلى ما قبل الإسلام.