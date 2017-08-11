 بحضور «الحجري وقشاش».. «ملتقى الباحة الدعوي العاشر» يواصل فعاليته (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

جازان.. تفاصيل القبض على 3 مقنعين سطوا على صيدلية بـ «أحد المسارحة» العفو الدولية تندد بإعدام إيران لشاب اعتقل وأدين وعمره 15 عاماً «التعليم»: صرف المكافأة لطلاب الامتياز من الجامعات والجهات الحكومية المُشرفة على تدريبهم إمام المسجد النبوي: الحياء تاج حلل الأخلاق وأجمل المحاسن على الإطلاق مكة.. «مطوفو جنوب آسيا» يستقبل حجاج باكستان بماء زمزم و«اللدو واللبنية» (صور) صحيفة: «الرياض» سلمت «نيودلهي» العقل المدبر لتنظيم القاعدة في الهند الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ ويقدم العزاء لأسرته جدة.. الإطاحة بوافد عربي ابتز مواطنة وهددها «الصحة»: إصابة وافدتين بفيروس «كورونا» بدومة الجندل «دفاع الجوف» يرجح وجود شبهة جنائية في حرائق مزارع «دومة الجندل» (صور) «المرور» يصدر تعميماً جديداً بشأن مخالفات «ساهر وباشر» «مياه الشرقية» توضح 5 أسباب لارتفاع فواتير المشتركين في «حفر الباطن»

بحضور «الحجري وقشاش».. «ملتقى الباحة الدعوي العاشر» يواصل فعاليته (صور)

0
بحضور «الحجري وقشاش».. «ملتقى الباحة الدعوي العاشر» يواصل فعاليته (صور)

تواصل – الباحة:

يواصل ملتقى الباحة الدعوي العاشر بمنطقة الباحة فعالياته، ففي يومه الرابع أمس الخميس، قدم المدرب سلمان القحطاني، دورة تدريبية حول محاور التغيير الإيجابي.

وأَوْضَحَ “القحطاني” أن التغيير سمة مميزة من سمات البشر وطالما أن التغيير عملية مستمرة، فعلى الجميع أن يفعِّلها لمصلحته بدل أن تكون عبئاً عليه وأن نقوم بتوجيهها بأنفسنا بدل أن نترك ذلك لشخص آخر وفِي نهاية الدورة سلمت الشهادات للحاضرين.

مِنْ جَانِبِهِ، ألقى مفتي منطقة عسير الشيخ سعد الحجري بعد صلاة العشاء محاضرة بِعُنْوَان: توجيهات في العبادة والأخلاق، أَشَارَ فيها إلى أن العبادات تنمي في النفس مكارم الأَخْلَاق.

وأَضَافَ “الحجيري”: أن استقراء أدلة الْكِتَاب وَالسُّنَّة ليبرهن على أن العبادة الحقة لا بُدَّ أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأَخْلَاقه وسلوكه، فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها منزلتها الخَاصَّة في الإسلام بيّن الله عَزَّ وَجَلَّ شَيْئَاً من الحكم التي من أجلها شرعت فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر.

بَعْدَ ذَلِكَ، ألقى المتخصص في آثار منطقة الباحة الدكتور أحمد قشاش محاضرة بِعُنْوَان: نقوش الصحابة في منطقة الباحة والتي بين فيها أن المنطقة تزخر بالعديد من النقوش الأثرية والتي يعود تاريخها لزمن الصحابة الذين قدموا لهذه الأماكن مُنْذُ زمن قديم.

وقدم “قشاش” عَرْضَاً مرئياً من الصور للنقوش القديمة في منطقة الباحة وفي محافظاتها وعدد من القرى التي يوجد بها نقوش أثرية فيها أسماء للصحابة، بِالإِضَافَةِ إلى عرضه بعض الصور لآثار ومناجم تعود إلى ما قبل الإسلام.

شاهد ايضا

بدءًا من الأحد.. انطلاق الدورة العلمية الأولى للشيخ «المري» بالشرقية

بدءًا من الأحد.. انطلاق الدورة العلمية الأولى للشيخ «المري» بالشرقية

الباحة.. «تحفيظ قلوة» تنفذ برنامج «إتقان الصيفي» لتعليم القرآن للطلاب (صور)

الباحة.. «تحفيظ قلوة» تنفذ برنامج «إتقان الصيفي» لتعليم القرآن للطلاب (صور)

يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.. انطلاق ملتقى «كفى» النسائي بجدة للتوعية بأضرار التدخين

يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.. انطلاق ملتقى «كفى» النسائي بجدة للتوعية بأضرار التدخين

«لنسعدهم».. برنامج للأطفال تنفذه وحدة «الناس للناس» و«الملك عبدالله التخصصي»

«لنسعدهم».. برنامج للأطفال تنفذه وحدة «الناس للناس» و«الملك عبدالله التخصصي»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>