 دراسة: فيتامين «بي3» يمنع الإجهاض والعيوب الخلقية | صحيفة تواصل الالكترونية

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دراسة: فيتامين «بي3» يمنع الإجهاض والعيوب الخلقية

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دراسة: فيتامين «بي3» يمنع الإجهاض والعيوب الخلقية

تواصل – وكالات:

أَفَادَتْ دراسة أسترالية جديدة بأن مكملات فيتامين “بي 3” يمكن أن تمنع الإجهاض، والعيوب الخلقية بشكل كبير.

وكشف علماء من معهد فيكتور تشانج في سيدني أن سبباً رَئِيسِيّاً في حالات الإجهاض المتعددة، والرضع الذين يولدون بتشوهات في القلب والكليتين والعمود الفقري، يرجع إلى نقص في جزيء يُسَمَّى “إن إيه دي”.

وقال العلماء في دراسة نشرت أمس، في مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف مديسين: إن الفيتامين “بي 3” يمكن أن يعالج النقص الجزيئي بما في ذلك “إن إيه دي”.

وقال المعهد: إن هذه الدراسة بقيادة البروفيسور سالى دونوودى من بين أهم الاكتشافات الطبية في أستراليا، وواحدة من أكبر الاكتشافات في بحوث الحمل.

وذكر أن: “انعكاسات ذلك من المحتمل أن تكون ضخمة، وهذا من المحتمل أن يخفض بشكل كبير من عدد حالات الإجهاض والعيوب الخلقية في جميع أنحاء العالم”.

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