مكة.. «مطوفو جنوب آسيا» يستقبل حجاج باكستان بماء زمزم و«اللدو واللبنية» (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

اسْتَقْبَلَ مكتب 78 بالمؤسسة الأهلية لمطوفي جنوب آسيا، ضيوف الرحمن من دولة باكستان بماء زمزم المبارك والحلويات المكية واللدو واللبنية، وذلك في جو احتفائي بهيج.

وقال رئيس “المكتب المطوف” طلال معتوق قصاص، في تصريح صحفي: إن “مجموعات الخدمة الميدانية بالمؤسسة تتنافس في تقديم برامج الاستقبال الخَاصَّة بضيوف الرحمن في مقر سكنهم بمكة المكرمة”.

وأَوْضَحَ “قصاص” أنه يتم استقبال الحجاج عند وصولهم للعاصمة المُقَدَّسَة بماء زمزم والورد والحلويات، وتقديم الضيافة لهم، حيث يشعرهم ذلك بأنهم في وطنهم بين أهلهم وذويهم، مُشِيرَاً إلى أن المكاتب ومؤسسات الطوافة تتنافس في تقديم البرامج المنوعة لدى استقبال الحجاج.

وَأَكَّد أن المؤسسات تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام مُنْذُ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

إلى ذلك، عبَّر الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى الديار المُقَدَّسَة، مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال غير مستغرب، مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لما تقوم به من جهود جبارة لراحة ضيوف الرحمن.