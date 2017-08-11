 الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ ويقدم العزاء لأسرته | صحيفة تواصل الالكترونية

الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ ويقدم العزاء لأسرته

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الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ ويقدم العزاء لأسرته

تواصل – واس:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة الشيخ عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.

جاء ذلك خلال أداء سُمُوّه صلاة الميت على الفقيد عقب صلاة الْجُمُعَة اليوم، بجامع الملك خالد بأم الحمام.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مِنْ جِهَتِهم أَعْرَبت أسرة الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ – رَحِمَهُ اللَّهُ – عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على عزاءه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء على مَا قَدَّمَ.

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