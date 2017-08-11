وفاة طبيب عائلة «الملك فيصل» الدكتور عبد الحميد السمنودي

تواصل – جدة:

تُوفي إلى رحمة الله تعالى الدكتور سيف الدين عبدالحميد السمنودي، طبيب عائلة الملك فيصل – رَحِمَهُ اللَّهُ – عن عمر يناهز الـ90 عاماً.

والمرحوم والد كل من المهندس فيصل رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية، والدكتور إيهاب عضو الجمعية العمومية بجمعية المودة.

ويقام العزاء ابتداءً من اليوم الْجُمُعَة للرجال بمبنى شركة عبداللطيف جميل، بقاعة حسين جميل بحي الصفا بجدة، وللنساء بمنزل ابنته غادة السمنودي بحي الخالدية، كما تستقبل التعازي على رقم الجوال (0503668520) وفاكس: (0126062296).

تغمد الله الفقيد برحمته ورضوانه، وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.