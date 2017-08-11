خبيرة ألمانية: المدرسون لا يهتمون بمستخدمي اليد اليسرى

تواصل – وكالات:

دعت خبيرة ألمانية إلى تقديم دعم أكبر للذين يعتمدون بالدرجة الأولى على اليد اليسرى سواء في المدرسة أو العمل.

وقالت زاتلر إن أكبر مشكلة بالنسبة للتلاميذ هي وضع الكتابة “ولا يأبه المدرسون كثيراً لذلك، الكثير من أصحاب اليد اليسرى يتخذون وضعاً خطافياً لليد عند الكتابة مثل (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما”.

وأوضحت زاتلر أن صوراً كثيرة تظهر الرئيس الأمريكي السابق وهو يكتب بيد ملتوية بعض الشيء، كما انتقدت أن عالم الوظيفة مكيف بالدرجة الأولى وفقاً لأصحاب اليد اليمنى وقالت إن فتحة النقود الموجودة في ماكينات الحجز الآلي لتذاكر المواصلات العامة وكابحات الطوارئ في الآلات “كل ذلك موجود على الجانب الأيمن”.

وشددت مناصرة اليد اليسرى على ضرورة دعم الشركات مالياً لشراء آلات سهلة الاستخدام من قبل أصحاب اليد اليسرى.