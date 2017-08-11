 «جوجل» تلغي اجتماعا لموظفيها خوفا من المضايقات عبر الإنترنت | صحيفة تواصل الالكترونية

«جوجل» تلغي اجتماعا لموظفيها خوفا من المضايقات عبر الإنترنت

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«جوجل» تلغي اجتماعا لموظفيها خوفا من المضايقات عبر الإنترنت

تواصل – وكالات :

قالت شركة جوجل اليوم إنها ألغت اجتماعا على مستوى الشركة كان مقررا عقده لمناقشة الجدل حول مذكرة تعارض سياسات التنوع مشيرة إلى مخاوف من تعرض الموظفين لهجوم شخصي من معلقين ينتمون لأقصى اليمين.

وتمت الدعوة للاجتماع لمناقشة تداعيات قرار جوجل يوم فصل مهندس يدعى جيمس دامور بعد نشره مذكرة على شبكة جوجل الداخلية قال فيها إن تضاؤل عدد النساء بين المهندسين راجع إلى أن النساء أقل لياقة من الرجال لهندسة البرمجيات من الناحية الوراثية.

وقالت جوجل إن دامور انتهك مدونة السلوك الخاصة بالشركة وإن أفعاله تشجع التنميط بناء على النوع وهو أمر مضر.

وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل، إن بعض موظفي الشركة ذكروا بالاسم على مواقع إلكترونية فيما يتعلق بالواقعة.

وكتب بيتشاي “موظفو جوجل يكتبون لنا..  خائفون على أمنهم وقلقون من كشف تفاصيل عنهم لطرحهم أسئلة في اجتماع داخلي.

“نعلم بمخاوف موظفي جوجل ولهذا نحتاج لاتخاذ خطوة للوراء وأن نهيئ لأنفسنا ظروفا أفضل حتى نجري النقاش”.

 

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