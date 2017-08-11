«دفاع الجوف» يرجح وجود شبهة جنائية في حرائق مزارع «دومة الجندل» (صور)

تواصل – فواز الرويلي:

أعلنت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ في منطقة الجوف، اليوم الْجُمُعَة، إخماد حرائق نشبت في ست مزارع متجاورة بحي الكبرى في مدينة دُومَة الْجَنْدَلِ، مرجحةً وجود شُبْهَة جنائية في ذلك.

وقال متحدث مَدَنِيّ الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، في بيانٍ صحفي: إن “الدِّفَاع الْمَدَنِيّ تبلغ في الساعة العاشرة وخمسين دقيقة من مساء الخميس الثامن عشر من شهر ذي القعدة لعام 1438هـ عن وجود حريق في عدد من المزارع بحي الكبرى بمحافظة دُومَة الْجَنْدَلِ”.

وأَضَافَ “الرويلي”: “عَلَى الْفَوْرِ تحركت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في ست مزارع متجاورة يوجد بها عدد من أشجار النخيل وبعض الأشجار الأخرى، وقد تَمَّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أَي إصابات أو وَفَيَات ولله الحمد، وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسْبَاب الحادث شبه جنائية”.

وَأَكَّد متحدث الدِّفَاع الْمَدَنِيّ أنه “يأمل من الإخوة المزارعين الاهتمام والعناية بمزارعهم، والتعامل معها بالطرق الزِرَاعِيّة الصحيحة وإِزَالَة بقايا المخلفات الزِرَاعِيّة، وعدم تكدسها داخل المزرعة مع تمنياته بالسلامة للجميع”.