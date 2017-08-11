 «المرور» يصدر تعميماً جديداً بشأن مخالفات «ساهر وباشر» | صحيفة تواصل الالكترونية

«المرور» يصدر تعميماً جديداً بشأن مخالفات «ساهر وباشر»

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«المرور» يصدر تعميماً جديداً بشأن مخالفات «ساهر وباشر»

تواصل – الرياض:

عممت “الإدارة العامة للمرور”، اليوم الجمعة، على إدارات المناطق بإلغاء المخالفات التي يرصدها نظاما “ساهر” و”باشر” حال عدم تضمنها صوراً دقيقة مستكملة كافة البيانات اللازمة لضبط المخالفة.

وأكد التعميم -بحسب “المدينة”- على وجود الصورة الفوتوغرافية كمستند يُعتمد عليه في تسجيل المخالفات، وأنها تقوم مقام محاضر الضبط المستخدم في الضبط اليدوي، وضرورة تحرِّي الدقة واستيفاء كافة البيانات اللازمة للمخالفة.

وفي سياقٍ ذي صلة، ذكرت مصادر أن الإدارة العامة للمرور تتجه إلى إلغاء دفاتر المخالفات المرورية والتحول الكلي للرصد الآلي خلال العام الحالي؛ ولذلك بدأت في تعزيز إجراءات الرصد الآلي وتلافي الأخطاء الإلكترونية في عمليات الرصد.

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