تناول 8 أكواب مياه يوميًا يحمي الجسم من الجفاف

تواصل – الرياض:

قالت أخصائية التغذية العلاجية في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر زينب العجمي، إن شرب ثمانية اكواب من الماء يوميا يكفي لتنقية الجسم من الأملاح وحمايته من الجفاف.

وأضافت “العجمي” أن التنويع في شرب السوائل العشبية والعصائر الصحية مهم، وكذا تناول الفاكهة التي تكون نسبة الماء فيها مرتفعة كالجح والشمام والعنب.

وأوضحت أن الجسم يحتاج إلى الترطيب الدائم ، لتعويض ما يفقده من الماء والأملاح والمعادن مع ازدياد العرق، مشيرة إلى ان الجسم مع قلة شرب السوائل والتغذية السيئة يبدأ الشعور بالإنهاك والتعب نتيجة فقد الكثير من السوائل وتبدأ علامات لظهور أعراض الجفاف تصاحب الكثير منا دون الالتفات لها في أوقات الطقس الحار تتمثل في، صداع الرأس يصاحبه دوخة أو دوران ولون بشرة شاحب وجفاف في الفم.