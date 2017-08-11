«مياه الشرقية» توضح 5 أسباب لارتفاع فواتير المشتركين في «حفر الباطن»

تواصل – الشرقية:

قال المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد العنزي؛ تعليقاً على شكاوى عدد من المواطنين بمحافظة حفر الباطن من ارتفاع قيمة فواتير المياه: إن “الأمر يرجع إلى خمسة أسباب”.

وسرد “العنزي” -بحسب صحيفة “اليوم”- الأسباب الخمسة وهي “تراكم الفواتير على المشترك بسبب عدم متابعته لها بشكل دوري وسدادها، إضافة إلى عدم تحديث بيانات المشتركين والتي من خلالها تصل لهم رسائل بقيمتها عند صدورها”.

وأضاف: “كذلك وجود عدد أكثر من وحدة في العقار ومسجلة كوحدة واحدة لم يقم المشترك بتسجيل عدد الوحدات وتعديلها كما هو مصرح له في رخصة البناء الخاصة بعقاره، كما أن العداد الخاص بالخدمة قد يكون لحقه بعض الخلل الذي قد يؤدي إلى عدم قراءة الاستهلاك بصورة صحيحة أو خلل في إدخال قراءة المشترك”.

وأشار متحدث خدمات المياه بالشرقية، إلى أن الأمر يرجع أيضاً إلى وجود تسربات ظاهرة أو خفية في الشبكة أو في منافذ المياه بالعقار أو زيادة باستهلاك المياه “إسراف” قد يكون سبباً في ارتفاع قيمة الفاتورة.