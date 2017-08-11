«الإسكان» تتهم الوافدين بالتسبب في ارتفاع إيجارات المساكن

تواصل – الرياض:

اتهمت وزارة الإِسْكَان الوافدين بالتسبب في ارْتِفَاع إيجارات المساكن وخَاصَّة الشقق، مبينة أن نسبة زيادة مساكن المواطنين بلغت 8.49%، مقابل 34.44% للوافدين، وذلك خلال السنوات الست الماضية، كاشفة أن متوسط العرض من المساكن بلغ 107 آلاف وحدة سَنَوِيّاً خلال الفترة من 1992 – 2016.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي أخير، إن عدد الوحدات السكنية المأهولة بالسكان بلغت 5.3 مليون وحدة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المأهولة بالمواطنين نحو 3.5 مليون وحدة، وبغير السعوديين نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، في حين بلغ إِجْمَالي سكان المملكة 31.7 مليون نسمة، منهم 20.06 مليون نسمة سعوديين، ونحو 11.67 مليون نسمة غير سعوديين.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الفترة 1992 – 2004 ازداد إِجْمَالي عدد الوحدات الإِسْكَانية المأهولة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.07%، وقد فاق هذا المعدل معدل النمو السنوي المركب لإِجْمَالي السكان 2.53% بنحو 2.79% بالنسبة للسعوديين 2.58%، وقد فاق هذا المعدل معدل النمو السنوي المركب للسكان السعوديين 2.32% إلا أنه أقل من معدل النمو السنوي المركب لإِجْمَالي السكان 2.95% نَتِيجَة لمعدل النمو السنوي المركب العَالِي للسكان غير السعوديين 4.89% الناتج من ارْتِفَاع عدد السكان غير السعوديين بنسبة 25% عن أعدادهم عام 2004؛ مِمَّا أحدث طلباً يفوق العرض، وسبباً في ارْتِفَاع معدل إيجارات المساكن وخَاصَّة الشقق. حَسْبَ “الوطن”.