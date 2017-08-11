مصادر: طرح 5 آلاف وظيفة تعليمية قريباً

تواصل – الرياض:

تَسْتَعِد وزارتا التعليم والخدمة المَدَنِيّة لطرح بين أربعة إلى خمسة آلاف وظيفة تعليمية؛ إِذْ يجري التنسيق تَمْهِيدَاً لإعلان تلك الوظائف وجدولة مواعيد التقديم لها، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وعن موعد الإعلان عن الوظائف، علق المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي قَائِلاً: “لم تتضح الصورة بعد”.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، سبق أن أكَّدَ أن الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم ستكون أقل بكثير من الوظائف التي ستكون شاغرة نَتِيجَة التقاعد، التي يصل عددها إلى 20 ألف وظيفة، عازياً سبب ذلك لوجود فائض في أعداد المعلمين والمعلمات؛ إِذْ تبلغ نسبة المعلم لكل طالب 1 – 12، بينما تبلغ النسبة العالمية 1 – 25.

وأَضَافَ سنرفع هذه النسبة في العام القادم لتصل نسبة المعلم لكل طالب إلى 1 – 15، مُؤكِّدَاً أن هذا العام لم تحدث فيه أَي وظائف جديدة ضمن الميزانية.