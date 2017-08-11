 تبوك.. جامعة فهد بن سلطان تفتح باب القبول في برنامجي البكالوريوس والماجستير | صحيفة تواصل الالكترونية

تبوك.. جامعة فهد بن سلطان تفتح باب القبول في برنامجي البكالوريوس والماجستير

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تبوك.. جامعة فهد بن سلطان تفتح باب القبول في برنامجي البكالوريوس والماجستير

تواصل – واس:

أعلنت جامعة فهد بن سلطان بتبوك عن بدء استقبال طلبات الالتحاق و القبول في برنامجي البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 1438/1439 هـ 2017/2018 م في عدد من التخصصات وهي:

برنامج البكالوريوس ويشمل كلية الهندسة ( الهندسة الكهربائية ، الهندسة المدنية ، الهندسة الميكانيكية ) و كلية الحاسب ( هندسة الحاسب ، علوم الحاسب ، تكنولوجيا المعلومات ) ، و كلية الإدارة و الأعمال ( إدارة أعمال ، التسويق ، المحاسبة ، التمويل ) ، وكلية العلوم و الدراسات الإنسانية ( اللغة الانجليزية ، الترجمة )، لطلبة الثانوية العامة وحاملي شهادة الدبلوم , و برنامج الماجستير ( الماجستير الاكاديمي في إدارة الأعمال ، و الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ) ، لحاملي شهادة البكالوريوس.

وأوضحت الجامعة بأنه يمكن الحصول على معلومات عن شروط القبول والتسجيل عبر موقع الجامعة على شبكة الإنترنت (هنا).

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