«الحصيني» يتوقع: اليوم بداية موسم «الكليبين»

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أوضح عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات أن اليوم الجمعة ١٤٣٨/١١/١٩هـ هو أول أيام موسم الكليبين وله منزلة واحدة وهي (النثرة) ويليها نوء (سهيل) ومدة منزلة النثرة 13 يوماً.

وأوضح الحصيني عبر حسابه على “تويتر”: “تعتبر هذه الحالة المنزلة السادسة من منازل فصل الصيف، فيه تغور مياه الآبار في البلاد التي لا تسقط عليها أمطار صيفية وذلك بسبب كثرة الري للمحاصيل الزراعية في أيام سابقة، وفيه تزداد الرطوبة خاصة على السواحل، وتتكاثر الغيوم الممطرة إن شاء الله على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة قد تتعمق إلى داخل المملكة لكن بشكل أقل”.

وأضاف: “يكثر فيه خراف التمر وتنخفض فيه أسعاره إلى أدني ما تصل إليه خاصة إن كان محصول النخيل في السنة جيد، وتبدأ فيها زراعة المحاصيل الخريفية من الخضروات والورقيات ويستمر فيه غرس فسائل النخيل، كما تهاجر فيها طيور الدخل والخواضير، والصفار”.

وأشار إلى أنه في هذا الوقت يستمر الزيادة في الليل على حساب النهار، ويتلطف الجو في المساء خاصة آخره إن شاء الله.

واستطرد الحصيني قائلاً: “يصادف دخول الكليبين حالة جوية ممطرة على أجزاء من المناطق التالية مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة ونجران قد تمتد إلى المناطق الداخلية من المملكة فيما بعد إن شاء الله”.

وأضاف “الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على مرتفعات جازان خاصة ما بينها وما بين اليمن والله أعلم”.