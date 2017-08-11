 بدءًا من الأحد.. انطلاق الدورة العلمية الأولى للشيخ «المري» بالشرقية | صحيفة تواصل الالكترونية

بدءًا من الأحد.. انطلاق الدورة العلمية الأولى للشيخ «المري» بالشرقية

0
بدءًا من الأحد.. انطلاق الدورة العلمية الأولى للشيخ «المري» بالشرقية

تواصل – فريق التحرير:

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوية والإرشاد بالمنطقة الشرقية وجامع الشاب عبدالله بدر السويدان – رحمه الله- الدورة العلمية الأولى لفضيلة عضو الإفتاء والمشرف على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري.

وتستمر الدورة بدءاً من يوم الأحد المقبل 21 ذو القعدة وحتى يوم الجمعة 26 ذو القعدة من بعد صلاة العصر وحتى أذان صلاة العشاء .

وتتكون الدورة من شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد رحمه الله, منظومة البيقونية في مصطلح الحديث , ومنظومة القواعد الفقهية للشيخ بن سعدي رحمه الله بواقع يومين لكل عنوان.

الجدير بالذكر أن الدورة العلمية تنقل بالتزامن للقسم النسائي لتعم الفائدة والخير بمشيئة الله.

 

شاهد ايضا

الباحة.. «تحفيظ قلوة» تنفذ برنامج «إتقان الصيفي» لتعليم القرآن للطلاب (صور)

الباحة.. «تحفيظ قلوة» تنفذ برنامج «إتقان الصيفي» لتعليم القرآن للطلاب (صور)

يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.. انطلاق ملتقى «كفى» النسائي بجدة للتوعية بأضرار التدخين

يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.. انطلاق ملتقى «كفى» النسائي بجدة للتوعية بأضرار التدخين

«لنسعدهم».. برنامج للأطفال تنفذه وحدة «الناس للناس» و«الملك عبدالله التخصصي»

«لنسعدهم».. برنامج للأطفال تنفذه وحدة «الناس للناس» و«الملك عبدالله التخصصي»

انطلاق برنامج «موهبة» الصيفي في جدة لصناعة علماء المستقبل 

انطلاق برنامج «موهبة» الصيفي في جدة لصناعة علماء المستقبل 

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>