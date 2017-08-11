بدءًا من الأحد.. انطلاق الدورة العلمية الأولى للشيخ «المري» بالشرقية

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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوية والإرشاد بالمنطقة الشرقية وجامع الشاب عبدالله بدر السويدان – رحمه الله- الدورة العلمية الأولى لفضيلة عضو الإفتاء والمشرف على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري.

وتستمر الدورة بدءاً من يوم الأحد المقبل 21 ذو القعدة وحتى يوم الجمعة 26 ذو القعدة من بعد صلاة العصر وحتى أذان صلاة العشاء .

وتتكون الدورة من شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد رحمه الله, منظومة البيقونية في مصطلح الحديث , ومنظومة القواعد الفقهية للشيخ بن سعدي رحمه الله بواقع يومين لكل عنوان.

الجدير بالذكر أن الدورة العلمية تنقل بالتزامن للقسم النسائي لتعم الفائدة والخير بمشيئة الله.