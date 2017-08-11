صدقة عن والدتها.. مواطنة تدشن مؤسسة «خير السعودية» لتفريج كرب المحتاجين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المغردة أماني الشعلان المعروفة بأعمالها الخيرية عبر منصة “تويتر” عن إثبات صيغة المؤسسة الخيرية “خير السعودية”، مؤكدة أن المؤسسة ستظل متخصصة في تفريج الكرب وإيجاد الحلول التكافلية للمجتمع.

وأوضحت الشعلان، في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن المؤسسة قد تم وقفها عن كل أم مازالت حية على أرض الوطن أو متوفية تحت ترابها الطاهر.

وكانت الشعلان قد بدأت في مبادرتها “خير السعودية” صدقة عن والدتها بتفريج كربة كل يوم والتي استمرت عليها على مدى 6 سنوات لتسهيل المساهمة لتفريج كربة في أي وقت و أي مكان .

مبادرة “خير السعودية” تهدف لمساعدة مثل هذه الأسر فهي تسعى لتسهيل العمل الخيري المنضبط، حيث أصبحت حلقة وصل مباشرة بين كل من يسعى للخير و الأسر المتعففة المحتاجة دون جمع التبرعات.