 يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.. انطلاق ملتقى «كفى» النسائي بجدة للتوعية بأضرار التدخين | صحيفة تواصل الالكترونية

يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.. انطلاق ملتقى «كفى» النسائي بجدة للتوعية بأضرار التدخين

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يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.. انطلاق ملتقى «كفى» النسائي بجدة للتوعية بأضرار التدخين

تواصل – فريق التحرير:

أطلق القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة فعاليات ملتقى كفى النسائي الرابع وذلك بمقر الجمعية بحي الفيحاء، وذلك للتوعية بأضرار هذه الآفة، ومساعدة المدخنات على الإقلاع عنها.

من جهتها، أوضحت مديرة القسم النسائي بكفى الأستاذة سلوى حسن سروجي أن ملتقى كفى النسائي الرابع شهد منذ انطلاقته اقبال ما يزيد عن 1200 زائرة وسيستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 من شهر ذو القعدة حيث يتضمن فعاليات وأنشطة مختلفة من ضمنها التعريف بالجمعية وعرض أهـداف ورسالة الجمعية وما تقدمه من أعمال لخدمة المجتمع، وكذلك التوعية بأضرار التدخين والمخدرات وخاصة في هذه الفترة التي ازداد فيها عدد المدخنات من النساء والفتيات بشكل كبير.

كما بينت سروجي أن الملتقى يتضمن محاضرة هادفة بعنوان (بذكر الله تبتعد عن المحرمات) والتي تتحدث عن توعية المجتمع بما تسببه السموم من سجائر وشيشة ومعسل وغيرها، وضرورة الابتعاد عنها وتوضيح الأسباب التي تؤدي إليها بأساليب وطرق متنوعة.

هذا ويشهد الملتقى العديد من المسابقات الثقافية والترفيهية وكذلك توزيع العشرات من الهدايا والجوائز العينية.

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