الأحد المقبل.. «المالية» تعلن تقرير الربع الثاني للميزانية العامة

تواصل – فريق التحرير:

تعلن وزارة المالية، الأحد المقبل، تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الثاني 2017، متضمناً الإيرادات، والمصروفات، والعجز، والدين العام – وفقاً لـ”الرياض”-.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والإفصاح المالي، وتحسين تقارير أداء الميزانية في وقت تُواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني ضِمن رؤية المملكة الطموحة 2030″.

وتعد هذه المرة الثانية التي تعلن فيها المملكة عن أرقام الميزانية ربعياً، حيث دأبت الإعلان عن ميزانيتها سنويا خلال الأعوام الماضية، وأعلنت قبل أشهر أداء الميزانية للربع الأول لأول مرة.

وأظهر تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.

وقالت الوزارة إن العجز انخفض خلال الربع الأول 2017 بـ 71 % مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام السابق، مبينة أنه تم تمويله من الحساب الجاري.

وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2017 بـ 692 مليار ريال والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.