 رداً على مقطع «العداد».. المياه الوطنية: يوجد محابس لطرد الهواء لقياس الاستهلاك بدقة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

رداً على مقطع «العداد».. المياه الوطنية: يوجد محابس لطرد الهواء لقياس الاستهلاك بدقة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكدت شركة المياه الوطنية أن شبكة المياه تتضمن محابس لطرد الهواء وآلية عمل العداد تقيس حتى جزء من الألف للمتر المكعب الواحد لقياس الاستهلاك بدقة.

جاء ذلك رداً من الشركة على مقطع فيديو متداول يظهر أحد العمالة وهو يقوم بنفخ الهواء في عداد مياه ميكانيكي نوع (ايترون) ويظهر أرقام القياس وهي تتحرك.

وأكدت شركة المياه الوطنية في بيان لها اليوم أن ما عرض، خلال المقطع، لا يمثل الواقع الفعلي لآلية عمل العدادات المركبة على شبكة المياه.

وأضافت الشركة أن شبكة المياه تتضمن محابس تفريغ الهواء في نقاط متفرقة يتم اختيارها فنيا، تعمل على طرد الهواء من الشبكة وذلك للمحافظة على أدائها في توزيع المياه.

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