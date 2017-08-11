«مدني الباحة» ينبّه بهطول أمطار رعدية بداية من الغد ولمدة أسبوع

تواصل – الباحة:

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، التي ستشهدها المنطقة غدًا، وتستمر لمدة أسبوع.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمدني الباحة المقدم عبدالله الظبية، أن التنبيهات الواردة عن حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى توقعات هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأهاب المقدم الظبية بجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.