 الاحتلال الصهيوني يهدم منازل منفذي عمليات فدائية بالقدس | صحيفة تواصل الالكترونية

الاحتلال الصهيوني يهدم منازل منفذي عمليات فدائية بالقدس

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الاحتلال الصهيوني يهدم منازل منفذي عمليات فدائية بالقدس

تواصل – وكالات:

قال مسؤول محلي فلسطيني، يوم الخميس، إن قوات الاحتلال الصهيوني هدمت منزلين في قرية دير أبو مشعل، وأخلت ثالثا من السكان استعدادا لتفجيره فيما يبدو.

وأضاف عماد زهران رئيس مجلس دير أبو مشعل المحلي: “إلى الآن هدموا منزلين بالجرافات ويبدو أنهم يريدون تفجير المنزل الثالث الذي تم إخلاؤه من ساكنيه”، بحسب “رويترز”.

وعملت القوات الصهيونية على إغلاق المنزل الثالث دون تفجيره من خلال وضع مادة صلبة في غرفه على ما يبدو بسبب صعوبة هدمه أو تفجيره نظرا لعدد المنازل المجاورة له.

والمنازل الثلاثة مملوكة لفلسطينيين شاركوا في عمليات فدائية في مدينة القدس خلال شهر رمضان الماضي.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجرافات صهيونية وهي تهدم منزلين في دير أبو مشعل وثالث في بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله.

 

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