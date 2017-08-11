الباحة.. «تحفيظ قلوة» تنفذ برنامج «إتقان الصيفي» لتعليم القرآن للطلاب (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نفذت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (إتقان) بمحافظة قلوة برنامج (إتقان الصيفي لتعليم القرآن الكريم) خلال الفترة ١٠/٢٤ – ١٤٣٨/١١/٣٠هـ بجامع الشيخ عبدالعزيز ابن باز بحي الكدامة في الفترة الصباحية ابتداء من الساعة ٩ ص – ١٢ ظهراً.

وشهد البرنامج إقبالاً من الأبناء الطلاب حيث بلغ عدد الطلاب قرابة المئة طالب، بفضل الله، وتم تقسيم الطلاب إلى أربع مجموعات وذلك حسب الفئات العمرية وهي كالتالي:

حلقة أبو بكر الصديق لطلاب الصفوف الأولية

حلقة عمر بن الخطاب لطلاب الصفوف العليا والصف الأول المتوسط

حلقة عثمان بن عفان لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

حلقة علي بن أبي طالب للطلاب المتميزين والخاتمين لكتاب الله

والبرنامج يتكون من أربعة فروع وهي :

الفرع الأول : الطلاب المتميزين والخاتمين

الفرع الثاني : حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن

الفرع الثالث: حفظ جزئين من القرآن

الفرع الرابع : حفظ جزء من القرآن

وأوضحت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (إتقان) في بيان لها أن البرنامج تضمن العديد من الفقرات المفيدة للطلاب منها:

نصائح يومية بعنوان الآداب الإسلامية

قصص من القرآن الكريم

استضافة للمشايخ وطلبة علم

مسابقة التميز

مسابقة كنوز إتقان

حفظ متن تحفة الأطفال

رحلات ترفيهية

إفطار يومي لجميع الطلاب والمعلمين

وختمت الجمعية البيان بالدعاء: “نسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين”.